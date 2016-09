Viggo Mortensen presenta la so última película, ‘Captain Fantastic’

Esti llunes Viggo Mortensen y el director Matt Ross presentaron ‘Captain Fantastic’, una película na que l’actor interpreta a un padre de seis fíos que decide estremalos de la civilización pa da-yos una educación distinta na que la naturaleza, l’arte y la cultura prevaleza sobre la tecnoloxía.

La película ye una de les futures promeses de la taquilla, yá que el so director, Matt Ross, consiguió un premiu al meyor director nel Festival de Cannes na sección Un Certain Regard. Mortensen, famosu pol so papel en ‘El Señor de los Aníos’, tornó a Madrid, la ciudá onde mora dende fai 16 años, por cuenta de la presentación de la película. L’actor vese obligáu a viaxar enforma por cuenta del so oficiu pero non cabo dulda de que tien la so vida equí, al llau de l’actriz española Ariadna Gil.