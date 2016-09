Sting estrena nuevu discu de pop rock tres más d’una década

Sting estrena nes plataformes dixitales de streaming I can’t stop thinking about you, primer single del so nuevu discu, 57th & 9th, que supón el so regresu al pop rock dempués de más d’una década y que va llegar a les tiendes el 11 de noviembre al traviés d’Universal Music.

Yá disponible pa la so reserva, 57th & 9th representa la gran variedá d’estilos musicales roblaos por Sting, dende la feroz imaxinería a la Road Warrior de Petrol Head, pasando pol himnu 50.000 y llegando al guitarreru primer single, I Can’t Stop Thinking About You”, informa la discográfica nun comunicáu recoyíu per Europa Press.

L’álbum, ta grabáu con collaboradores de siempre de Sting, Dominic Miller (guitarra) y Vinnie Colaiuta (batería), ya inclúi contribuciones de Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), del guitarrista Lyle Workman y de The Last Bandoleros, una banda de Tex-Mex de San Antonio. Alimentáu por una folada d’inspiración, 57th & 9th surdió de forma impulsiva, completándose les sesiones de grabación en poques selmanes.

Producíu por Martin Kierszenbaum, l’álbum toma’l so nome de la cai de Manhattan pla que cruciaba toles mañanes Sting camín del estudiu en Hell’s Kitchen onde se fixeron les grabaciones. L’artista inglés de 64 años incide en que si hai una tema que se trate nes lletres de 57th & 9th, ye la sensación de viaxe y movimientu, más evidente na autobiográfica Heading South On The Great North Road y en Inshallah, un relatu en primer persona de la crisis global de los refuxaos, compuesta dende un puntu de vista humanitariu.

L’álbum va tar disponible en distintes ediciones: Estándar de 13 cantares, Deluxe (con anotaciones a mano de Sting más tres canciones adicionales), Superdeluxe (tolo anterior más un DVD y vinilu).