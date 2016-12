Profesores de llingua reclamen al Conseyeru que camude’l Día de les Ciencies

Un grupu de profesores de Llingua asturiana y Lliteratura unviaren esti día al Conseyeru d’Educación y Cultura una carta abierta na que critiquen cómo se vienen desenvolviendo los actos de celebración del Día de les Ciencies asturianes qu’entama añalmente la Conseyería pente medies de la estaya “Enseñances de Llingua asturiana/Gallego-asturianu”.

Na so opinión, esta xornada de promoción y normalización del asturianu y del gallego-asturianu al traviés de la ciencia festéxase, per contra, ensin que nenguna de les llingües propies tean presentes. Por ello, apelen a l’autoridá del máximu responsable educativu n’Asturies pa que nun se diseñe otru Día de les Ciencies asturianes tal y como la institución lu vien concibiendo y desenvolviendo, y esiximos iniciatives que contribuyan a la normalización y dignificación efectiva del asturianu y del gallego-asturianu dientro del ámbitu educativu.

Los firmantes de la carta abierta, que se reproduz darréu, son Llucía Menénedez Suárez, profesora nel IES Salinas; Montserrat Blanco Fernández, profesora nel CP Montevil, de Xixón; María Cuervo Escribano, profesora nel IES de Candás, Carreño, Ignacio Fernández Gregorio, profesor nel CP Antón de Marirreguera, de Carreño; Carmela Fernández García, profesora nel IES Dr. Fleming, Uviéu; Paz García Álvarez, profesora nel IES Aramo, d’Uviéu, Jimena García Herrero, profesora nel IES L’Infiestu, en Piloña; Rebeca Gutiérrez Álvarez, profesora nel CP Cabueñes, de Xixón; Miguel Ánxel Montenegro García, profesor nel CP García Lorca, de Xixón; Laura Prieto Rodríguez, profesora nel CP Felechosa, d’Ayer; Dolfu Rodríguez Fernández, profesor nel CEIP La Vallina, de Gozón; y Laura Rodríguez Solís, profesora nel IES Virgen de Covadonda, de Samartín del Rei Aurelio.

Estos profesores de Llingua asturiana y Lliteratura dicen na carta abierta que quieren poner nel conocimientu’ del Conseyeru’l so puntu de vista sobre cómo se vienen desenvolviendo los actos de celebración del Día de les Ciencies asturianes coles reflexones que se recueyen darréu:

“Como usté bien conoz, la Conseyería que dirixe, al traviés de la estaya en materia d’asturianu y gallego-asturianu, “Enseñances de Llingua asturiana/Gallego-asturianu”, convoca tolos años al alumnáu d’estes materies a una xornada científica en llingua asturiana. L’oxetivu d’esti eventu, amás de divulgar el conocimientu científicu ente la comunidá escolar, en viendo a quién tien como destinatarios y destinataries y con qué partida presupuestaria se subvenciona, tendría de contribuir a la normalización social del asturianu. L’actu habría valir pa la superación del conceptu diglósicu de les dos llingües asturianes col usu normalizáu, nesti casu, del asturianu nun ámbitu prestixáu socialmente, como ye’l científicu; aparte d’esterrar prexuicios vieyos sobre les posibilidaes y compentencia del idioma pa espresar conocimientos alloñaos de la cultural popular.

Sicasí, esti eventu científicu, según se vien diseñando, contribúi xustamente al oxetivu contrariu del propuestu. ¿Cómo se pue programar un actu nel que les protagonistes son l’asturianu y el gallego-asturianu con un ponente que nun fala nenguna de les dos llingües? Y nun ye la primer vez que la Conseyería d’Educación promueve esti tipu d’actividaes diglósiques: hai un par d’años, nel IV Día de les Ciencies asturianes, López-Otín ofreció una conferencia sobre les molécules en perfectu castellanu. Afortunadamente, nun son pocos los científicos y científiques asturiano-falantes (o gallego-asturiano-falantes) y, en tou casu, les tecnoloxíes nueves ufierten munches posibilidaes a la hora de sotitular o doblar a los y les ponentes. Alternatives y posibilidaes hai munches pa que nel Día de les Ciencies asturianes se cumpla lo mínimo: que la presencia del asturianu o’l gallego-asturianu sía condición sine qua non na celebración d’esti eventu.

Pa rematar, la mesma organización del eventu foi mui deficiente. Tres la inscripción na actividá, y anque na convocatoria del VI Día de les Ciencies asturianes afírmase que “na selmana del 26 d’ochobre va unviase confirmación escrita al centru col detalle de la visita (horarios de recoyida, servicios complementarios solicitaos, etc.)”, hasta’l mediudía del vienres 6 de payares nun se recibió nenguna información, lo que vien a demostrar el desconocimientu de los xestores educativos de la realidá de los centros: pa que l’alumnáu pueda salir del recintu escolar tenemos qu’unviar la información pormenorizada a les families y estes tienen que dar el preste por escrito.

Si tenemos en cuenta que’l setenta y cinco por cientu del profesoráu d’esta materia trabayamos a media xornada y que solo mediaba un día lectivu ente la confirmación y l’actividá, ¿cuándo díbemos mandar les autorizaciones a les families? Otra manera, la descoordinación ente la estaya “Enseñances de Llingua asturiana/Gallego-asturianu” y la empresa contratada pa xestionar l’actu, Recrea, foi absoluta.

Asina les coses, nun podemos mirar pa otru llau cuando la máxima autoridá educativa marafundia’l perprobe presupuestu pa la promoción de les llingües autóctones n’eventos que fomenten prexuicios llingüísticos sobre les llingües minorizaes d’Asturies. ¿Qué ye lo qu’aprendió l’alumnáu qu’asistió al VI Día de les Ciencies asturianes? Que cuando se trata de conocimientu científicu, magar que se declare la intención de facelo n’asturianu o gallego- asturianu, impera la llingua de prestixu, el castellanu, la única llingua de cultura nesti país. En cualquier llugar, el fechu de gastar los fondos pa la dignificación y normalización d’unes llingües minorizaes n’afitar la so subordinación y discriminación, echando per tierra tola teoría sociollingüística, tendría de suponer un escándalu públicu y la destitución de los responsables. Equí, nun hai siquiera cargu de conciencia porque la so voz nun esiste; a les clares queda la falta de reflexón cuando se diseña y organiza esta xornada añu tres añu, recayendo nos mesmos errores de base y con resultaos contrarios a los pretendíos.

El colectivu qu’aprendemos asturianu o gallegu-asturianu ensin medios y cuasi ensin ferramientes, que carecemos de la mayor precariedá personal y profesional de tol profesoráu, nun vamos aplaudir cualesquier iniciativa acríticamente -muncho menos cuando vuelve escontra nós- masque tengamos buena falta de proyectos que dinamicen estes materies, en particular, y al idioma nel sistema educativu, en xeneral. Por too ello, apelamos a la so autoridá como máximu responsable educativu n’Asturies pa que nun se vuelva diseñar otru Día de les Ciencies asturianes tal y como la institución lu vien concibiendo y desenvolviendo, y esiximos iniciatives que contribuyan a la normalización y dignificación efectiva del asturianu y del gallego-asturianu dientro del ámbitu educativu”.