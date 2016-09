Daniel Radcliffe va protagonizar la película d’Anonymous y Los Zeta

L’actor británicu Daniel Radcliffe, conocíu por dar vida al neñu magu Harry Potter, va protagonizar la película “We Do Not Forget” que fala del enfrentamientu ente los pirates informáticos de la organización Anonymous y el cartelu mexicanu de narcotraficantes Los Zetas.

Según informara na so web el mediu especializáu Deadline, la compañía First Look Media va financiar esti proyectu que va incluyir tamién na so repartida al actor Zachary Quintu, qu’interpretó a Spock nes últimes entregues de “Star Trek”.

El guionista de la película “Stranger Than Fiction” (2006), Zach Helm, va encargase d’escribir y dirixir “We Do Not Forget”, cinta que va producir el cineasta Antoine Fuqua (“Training Day”, 2001) y que va ser una adaptación pa la ficción d’una hestoria real.

En 2011, el grupu de pirates informáticos Anonymous, tres el presuntu secuestru d’unu de los sos miembros, anunció una campaña n’internet pa revelar la identidá de supuestos integrantes y collaboradores del cartelu mexicanu Los Zetas. Esta organización criminal, conocida pola so estrema violencia, contrató a espertos en seguridá cibernética pa siguir el rastru de los “hackers”.