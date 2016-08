Bruce Springsteen ufre n’USA so conciertu más llargu

Conocíu polos sos estensos shows, Springsteen tocó esti xueves mientres cuatro hores nun conciertu nel estadiu Met Life del so Nueva Xerséi natal. El martes ufiertara otru espectáculu nel mesmu escenariu que duró 3 hores y 52 minutos.

Dacuando ye yá difícil saber con exactitú cual foi’l conciertu más llargu de Springsteen, pero’l so reputáu sitiu de fans Backstreets confirmó qu’el d’ayeri ye’l conciertu más llargu de la so llarga carrera de 44 años nel so país. Nun hai dulda de que Bruce Springsteen esfruta con cada conciertu qu’ufierta en directu y ye de los que puede allongar la velada coles sos fans ensin nengún tipu de problema. Unos creen que se trata d’una auténtica pasión y otros llomar de viciu, pero lo cierto ye qu’el ‘Boss’ acaba d’ufiertar el conciertu más llargu de la so llarga carrera como músicu n’Estaos Xuníos.

Sicasí, queda entá un pocu llueñe del so récord históricu, cuando tocó 4 hores y 6 minutos nel Olympia Stadion de Helsinki, Finlandia, en xunetu de 2012. El conciertu foi’l primeru de la so actual xira per América, dempués de visitar Europa esti branu. La so xira per Estaos Xuníos va terminar el 14 de setiembre.